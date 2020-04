Contributi a sostegno della casa in Campania: i bonus della Regione per fitti e mutui

Tra le varie misure a sostegno dei cittadini campani, la Regione Campania ha messo in campo risorse per il sostegno alla casa. Oltre 45milioni di euro per aiutare le famiglie, durante il lockdown, a fare fronte all’impegno di spesa fondamentale per la casa. Questi i fondi disponibili.

Campania, contributi alla casa

Azione 1 – Contributi sull’affitto per gli affittuari del patrimonio privato

RISORSE FINANZIARIE: 24.987.841 €

A sostegno dell’utenza del patrimonio privato è previsto un contributo rapportato all’ISEE del nucleo familiare a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ad una determinata soglia stabilita nell’apposito bando.

Tempi

Erogazione del contributo ai beneficiari entro il mese di maggio

Azione 2 – Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica

RISORSE FINANZIARIE: 6.450.674 €

Contributo per le famiglie in locazione colpite dagli effetti delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, con conseguente riduzione della capacità reddituale nei mesi di marzo ed aprile 2020 di oltre il 50%, rispetto ai mesi di gennaio e febbraio 2020.

Tempi

Procedura a sportello aperta alle Amministrazioni Comunali. Trasferimento di risorse al Comune previsto in una settimana dalla richiesta con possibilità di pagare direttamente il proprietario di casa

Azione 3 – Fondo di solidarietà inquilini ERP

RISORSE FINANZIARIE: €. 8.000.000

Viene introdotto un contributo individuale rapportato alla morosità maturata e alla capacità reddituale destinato ad assegnatari/inquilini dell’edilizia residenziale pubblica.

Tempi

Un mese dai provvedimenti attuativi.

Azione 4 – Sostegno al fitto dei locali commerciali patrimonio ERP

RISORSE FINANZIARIE: 1.000.000 €

Viene introdotto un contributo individuale rapportato alla ridotta capacità reddituale derivante dalla chiusura delle attività commerciali per esercenti attività commerciali in locali di proprietà pubblica (patrimonio ERP).

Azione 5 – Contributi sui mutui prima casa

RISORSE FINANZIARIE: 5.000.000 €

Viene introdotto un contributo al pagamento delle rate di mutuo per acquisto prima casa. I beneficiari sono i nuclei familiari con componente titolare di un mutuo per acquisto abitazione prima casa che hanno subito una riduzione della capacità reddituale per cessazione e/o interruzione dell’attività lavorativa.

Tempi

Procedura semplifica da attivare con protocolli con ABI e Accordi con Istituti Bancari, con trasferimento delle risorse alle Banche presso cui sono accesi i mutui entro una settimana dalla richiesta.