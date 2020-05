Napoli, violenza in strada: passante pestato da due rapinatori per 250 euro

Violenta rapina questa notte in via Antonio Ranieri, a Napoli, nei pressi di corso Umberto. Un uomo è stato aggredito a calci e pugni da due malviventi per portargli via 250 euro. Un pestaggio in piena regola per fortuna finito senza gravi conseguenze per la vittima.

Napoli, pestato in strada per 250 euro: arrestato un malvivente

A compiere l’arresto gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Antonio Ranieri due persone che stavano aggredendo con calci e pugni un uomo. Alla vista delle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato in via San Candida uno dei due trovandolo in possesso della somma di 250 euro sottratta poco prima alla vittima. A finire in manette Oumar Camara, 21enne della Guinea, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. Deve rispondere di rapina aggravata e lesioni personali. In fuga il complice.