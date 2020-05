Bollettino Protezione Civile 18 maggio, scende il numero delle vittime: 99 in 24 ore

Bollettino Protezione Civile oggi 18 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, venerdì 8 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile oggi lunedì 18 maggio

Ecco il bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a venerdì 8 maggio. Come di consueto nel corso del pomeriggio il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino giornaliero aggiornando i nuovi casi di contagio, i guariti, i decessi e i tamponi registrati nelle ultime 24 ore.

Il totale dei positivi in Italia è di 225.886, oggi +451. Il numero di vittime nelle ultime 24 ore torna sotto quota 100, per la precisione 99, per la prima volta dal 9 marzo (quando furono 97 le vittime). Il totale delle vittime è di 32.007. Oggi non si registrano vittime nelle Marche, in Sicilia, Calabria, Molise, Basilicata e in provincia di Trento.

Inoltre nessun nuovo caso in Sardegna, Umbria, Basilicata e Calabria. Di più: in 10 regioni su 20 i contagi sono meno di dieci e in 16 regioni su 20 i morti sono sotto la stessa soglia. In Val D’Aosta non c’è nessun paziente in terapia intensiva.

Dei 451 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 175 nuovi positivi (il 38,8% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 72 casi in Piemonte, 35 in Emilia Romagna, 39 nel Lazio, 32 in Liguria e 13 in Toscana. I guariti sono in totale 127.326 (+2366).

Bollettino di ieri 17 maggio

I casi positivi sono 225.435 (+675 rispetto a ieri), di cui 125.176 guariti (+2.366) e 31.908 deceduti (+145 nelle ultime 24 ore). Stando al bollettino ufficiale appena pubblicato, dei contagiati attuali 52.278 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o con pochi sintomi, 10.311 sono ricoverati in ospedale e 762 (-13) si trovano in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 3.004.960 di cui 60.101 nelle ultime 24 ore.