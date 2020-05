Coronavirus, bollettino della Protezione Civile del 16 maggio: calano i morti, oggi oltre 2mila guariti

Bollettino Protezione Civile 16 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, sabato 16 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile sabato 16 maggio

Ecco il bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a sabato 16 maggio. Ci si avvicina sempre più al fine settimana, giornate dunque decisive in vista della data del 18, snodo cruciale della Fase 2.

L’aumento del numero dei morti in 24 ore è in linea con quello di ieri, che però rappresentava un dato più inferiore rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni: sono 153, infatti, le morti registrate in un giorno (ieri erano 262). Il totale delle vittime in Italia è di 31763 persone dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia.

I casi di persone colpite dal Coronavirus sono arrivati a 224.760 dall’inizio del monitoraggio della pandemia nel nostro paese. L’incremento è di 875 casi in un giorno (ieri il dato era di +789)

C’è poi ancora un dato significativo, quello delle persone guarite nelle ultime 24 ore: 2605 pazienti. Ieri erano 4.917.

Bollettino Protezione Civile ieri 15 maggio

Sono 789 i nuovi casi di contagio giornalieri rispetto agli 888 di due giorni fa. Cala il dato sui decessi, oggi 242 (ieri 262) mentre aumenta il numero dei guariti, oggi 4.917 (ieri 2.747). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 71.876 rispetto ai 61.973 di ieri.