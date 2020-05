Fase 2, quando riaprono i bar in Campania?

Apertura bar in Campania . Quando riapriranno i bar? Attualmente anche per i bar vale lo stesso discorso per i ristoranti. Ovviamente ricordiamo che è sempre attivo il delivery e l’asporto. Lo ha annunciato Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, nella classica diretta Facebook di oggi 15 maggio: “Le linee guida dell’Inail non sono attuabili e in Campania non le applicheremo. Bisogna capire bene come procedere, serve tempo. Mi auguro che riusciremo a riaprire giovedì prossimo. Credo sia necessario aprire tutto giovedì e non lunedì, perché non ci sarà nemmeno il tempo per fare la sanificazione dei locali. Se dovessimo aprire lunedì, il 70% non potrebbe aprire”.

Il governatore ha dichiarato che, a suo modo di intendere le cose, il Governo ha emanato nel decreto regole troppo rigide per la riaperture del comparto della ristorazione.