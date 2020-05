Diretta Protezione Civile 14 maggio, la conferenza stampa di oggi in tv e sui social

Diretta Protezione Civile 14 maggio. Come ogni giovedì, alle ore 18, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, sarà in diretta video, per annunciare il bollettino della Protezione Civile giornaliero.

Come aveva annunciato nei giorni scorsi, il capo della Protezione Civile, le diretta video si terranno solo il lunedì e il giovedì. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana.

Diretta Protezione Civile 14 maggio: bollettino protezione civile di ieri 13 maggio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 222.104 (+888). Le vittime dall’inizio della pandemia sono 31.106: 195 solo nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 78.457.

Protezione civile diretta in tv

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Diretta streaming

Qui la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile alle ore 18 su Facebook.