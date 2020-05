Bollettino Protezione Civile di oggi 13 maggio

Bollettino di oggi della Protezione Civile, 13 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, mercoledì 13 maggio 2020.

Bollettino oggi Protezione Civile mercoledì 13 maggio

Ecco il bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a demonica 10 maggio. Come di consueto nel corso del pomeriggio il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino giornaliero aggiornando i nuovi casi di contagio, i guariti, i decessi e i tamponi registrati nelle ultime 24 ore.

Bollettino 12 maggio

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 221.216 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.402 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.6%; ieri +744). Di queste, 30.911 sono decedute (+172, +0.6%; ieri +179) e 109.039 (+2.452, +2.3%, ieri +1401) sono state dimesse.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 81266 (-1.222 rispetto a ieri, -1.5%; il conto sale a 221.216 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.