Giugliano, ancora sangue sulle strade: un morto in uno scontro tra auto e scooter

Ancora un incidente a Giugliano, precisamente a Lago Patria. Ancora un morto sulle strade a nord di Napoli a meno di 12 ore dalla tragedia che ha strappato via Federica Diana, 22 anni.

Giugliano, incidente a Lago Patria: morto un giovane nello scontro tra auto e scooter

La tragedia si è consumata all’incrocio tra via Staffetta e via Torremagna. Secondo una primissima ricostruzione, l’incidente ha coinvolto una macchina e uno scooter. L’impatto tra il SUV e il mezzo a due ruote è stato fatale per il centauro, che sarebbe sbalzato dalla sella finendo a terra. La strada è interdetta al traffico veicolare. Sul luogo della tragedia la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Il traffico in entrambe le direzioni è paralizzato.