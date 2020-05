Giugliano, terribile incidente nella notte: morta una ragazza

Giugliano. Una notizia terribile ci è appena giunta in redazione. Una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare. Nello scontro di questa notte, purtroppo una ragazza ha perso la vita. Un’altra è rimasta gravemente ferita e al momento si trova al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano.

Giugliano, deceduta una ragazza: i fatti

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via 1° maggio e via degli Innamorati, nei pressi di una nota pizzeria. A scontrarsi sarebbero state due auto: una 600 bordeaux con a bordo 3 ragazze e una 500L guidata da un ragazzo. L’incidente è stato molto violento. Complice sicuramente l’alta velocità e il manto stradale bagnato per via della pioggia. Nel terribile impatto una ragazza ha perso la vita. La dinamica del terribile impatto è ancora tutta da accertare.

Subito dopo l’impatto le tre giovani sono rimaste incastrate tra le lamiere dell’auto. Sul posto sono giunte 4 ambulanze, i carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per estrarre le giovani dalla lamiere dell’auto accartocciata. Le auto, non marcianti, sono state portate via dal carro attrezzi.