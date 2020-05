Diretta regione Lombardia 11 maggio: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta conferenza regione Lombardia e bollettino oggi 11 maggio su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 11 maggio bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 10 maggio

Il numero di morti è 62, dunque in diminuzione rispetto alle 85 morti registrate due giorni fa, per un totale di 14.986. I casi positivi sono +282 per un totale di 81.507. Gli attualmente positivi sono 30.190. I dati arrivano a fronte di 7.369 nuovi tamponi eseguiti e di 287.330 casi testati. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 348 (+18 nelle ultime 24 ore). I ricoverati sono 5.428 (-107). Sono invece 36.331 le persone che hanno lasciato le strutture ospedaliere.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo : 11.741 (+24)

: 11.741 (+24) Brescia : 13.550 (+44)

: 13.550 (+44) Como : 3.496 (+16)

: 3.496 (+16) Cremona : 6.248 (+6)

: 6.248 (+6) Lecco : 2.486 (+4)

: 2.486 (+4) Lodi : 3.271 (+7)

: 3.271 (+7) Monza e Brianza : 5.055 (+9)

: 5.055 (+9) Milano : 21.376 (+104), di cui 9.019 (+54) a Milano città

: 21.376 (+104), di cui 9.019 (+54) a Mantova : 3.251 (+1)

: 3.251 (+1) Pavia : 4.777 (+35)

: 4.777 (+35) Sondrio : 1.287 (+7)

: 1.287 (+7) Varese: 3.182 (+18)

Bollettino protezione civile 10 maggio

In Italia da quando è iniziata l’epidemia di Coronavirus, sono 219.070 le persone che hanno contratto il Virus, 802 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 30.560 sono decedute con un incremento di 165 rispetto a 24 ore fa e 105.186 sono guarite (+2.155 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 83.324 (-1.518).