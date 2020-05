Bollettino Protezione Civile 10 maggio, solo 802 contagi oggi: 2155 i guariti

Bollettino Protezione Civile 10 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, domenica 10 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile venerdì 10 maggio

Ecco il bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a demonica 10 maggio. Come di consueto nel corso del pomeriggio il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino giornaliero aggiornando i nuovi casi di contagio, i guariti, i decessi e i tamponi registrati nelle ultime 24 ore.

In Italia da quando è iniziata l’epidemia di Coronavirus, sono 219.070 le persone che hanno contratto il Virus, 802 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 30.560 sono decedute con un incremento di 165 rispetto a 24 ore fa e 105.186 sono guarite (+2.155 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 83.324 (-1.518).

Bollettino protezione civile di ieri 9 maggio

La situazione illustrata dal bollettino della protezione civile di ieri 9 maggio è la seguente: il numero totale di persone che hanno contratto il virus è pari a 218.268, l’incremento rispetto è di +1.083 nuovi casi.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 84.842, una decrescita pari a 3.119 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 1.034. I ricoverati con sintomi sono in 13.834. In totale sono 69.974 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e non gravi. Finora sono stati effettuati 2.381.288 tamponi, di cui 70.359 nelle ultime 24 ore.

Bollettino Protezione Civile Campania, i dati di ieri 9 maggio

Bollettino Coronavirus Campania. Continua il trend dei positivo dei nuovi casi positivi in Campania. Ieri, 9 maggio, i medici hanno registrato solo 12 contagiati. A renderlo noto il bollettino giornaliero della Protezione Civile.

Clicca qui per i dettagli