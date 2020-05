Tragico incidente nel casertano, la moto si spezza in due: Antonio muore a 23 anni

Santa Maria Capua Vetere/Casapulla. Tragico schianto con la moto, Antonio muore a 23 anni. Era uscito in moto per andare a salutare un amico quando ha perso il controllo della sua potente moto ed è volato per diversi metri. Come anticipa il sito CasertaReport, la moto si è spezzata in due a causa della violento impatto.

Antonio morto in un incidente in moto

Antonio P., 23 anni, percorreva la Variante nei pressi dell’uscita di Santa Maria Capua Vetere quando è caduto. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane d’urgenza in ospedale. Purtroppo i medici nulla hanno potuto. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’incidente. Strazio a Casapulla dove il giovane viveva nella zona a ridosso di Caturano. Molto conosciuto in città poiché figlio del gestore di una nota palestra.