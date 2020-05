Giugliano, La Terra dei Fuochi fa più vittime del coronavirus: Nicoletta muore a 45 anni

Un’altra vittima della Terra dei Fuochi. L’ennesima. Nicoletta Mallardo, 45 anni, è morta dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male. La notizia è rimbalzata in queste ore sui social network.

Terra dei Fuochi, Nicoletta Mallardo muore a 45 anni

Nicoletta è l’ultima di una lunga lista di persone stroncate negli ultimi vent’anni da un tumore. Lascia un marito e due figli. I funerali verranno celebrati oggi in forma privata alle 15 e 30. Tanti in queste ore i messaggi di condoglianze e vicinanza espressi a favore della famiglia anche sui social network. “Lo studio Carlea – si legge su Facebook – porge le più sentite condoglianze a Franco Tesone, e alla Famiglia Mallardo per la dipartita della cara Nicoletta”.

Pochi giorni fa la Terra dei Fuochi, nella vicina Aversa, ha pianto anche Imma Noviello, 37 anni appena, moglie di un noto tabaccaio della zona. Anche lei lottava da anni contro un brutto male. La pandemia del coronavirus purtroppo non ha interrotto la triste sequenza di decessi che si registrano nell’area a nord di Napoli.