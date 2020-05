Aversa, non solo coronavirus: la Terra dei Fuochi piange Imma. Aveva 37 anni

Dolore ad Aversa per la morte di Imma Noviello, ragazza di appena 37 anni stroncata da un brutto male contro cui lottava da tempo. E’ l’ennesimo lutto per la Terra dei Fuochi, che continua a mietere vittime anche in piena emergenza coronavirus.

Aversa, morta Imma Noviello: aveva 37 anni

La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità di Aversa, dove Imma era molto conosciuta anche per essere la moglie di un noto tabaccaio della zona, Francesco, con cui era convolata a nozze nel 2011. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da amici e parenti sotto choc per questa tragedia. Tra i tanti: “Tutto il comitato Mattione si stringe al dolore che a colpito i nostri soci”; “Ti voglio ricordare cosi , felice e sorridente. Ciao Imma”; “Sentite condoglianze alla famiglia Noviello. Ci mancherai tanto un’altro angelo volato in celo”.

“Sei la mia persona – scrive un’amica, Antonietta -. Lo sei sempre stata. Mi hai insegnato ad amare, a lasciarmi amare. Mi hai insegnato che il bene va ben oltre ogni torto o ragione, che serbare rancore è il male più grande che possiamo arrecare a noi stessi. Mi hai spiegato con gesti e premure che sottolineare sempre un pregio, anche il meno contemplato, ogni volta che incroci una persona, è un dono prezioso e che ogni singolo essere vivente ha qualcosa di unico e di ammirabile ed il giudizio non è un’opzione”.