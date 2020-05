Festa della mamma 2020, immagini e frasi da condividere su Facebook e Whatsapp

Festa della mamma. La festa della mamma si avvicina e, mai come quest’anno, rappresenta un’occasione unica per celebrare tutte le mamme. Può bastare un pensiero o un mazzo di fiori per farla felice, ma, complice l’inizio della, il miglior regalo da farle potrebbe essere passare del tempo insieme. In un momento difficile come questo in cui tantissimi sono rimasti separati per mesi dalla propria famiglia, domenica 10 maggio – ossia il giorno in cui si festeggia la festa della mamma – può essere l’occasione perfetta per andare a trovare i propri genitori, pur rispettando il distanziamento sociale.

Idee regalo per la festa della mamma

Frasi per la festa della mamma

La mamma fa sempre tutto il possibile e questo la rende un essere speciale. Oggi per la tua Festa ti auguro tutto il bene di questo mondo.

Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose “Dove c’è la mamma”. Auguri Mamma

La mamma tiene il suo bambino per mano solo per un breve periodo, ma il suo cuore l’accompagna tutta la vita. Auguri per la tua festa.

Per la festa della mamma, potevo regalarti un grande abbraccio o un milione di euro. Ho scelto un grande abbraccio.

Una Mamma come te non si trova tutti i giorni, per fortuna. Scherzo! Tanti auguri Mamma

Alla persona che mi ha insegnato tanto, alla donna che mi ha ispirato, sostenuto ed educato, ogni giorno. Nel tuo giorno speciale, cara Mamma, tanti auguri!

Per me la festa della mamma dovrebbe essere tutti i giorni perché nessuno merita più attenzioni di te.

Alla migliore delle mamme, mi dispiace per tutti gli altri, ma l’ho beccata io! Auguri.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore (Pier Paolo Pasolini, in “Supplica a Mia Madre”).

Se anche solo per un istante pensavo di essere strana, gli occhi di mia madre mi guardavano da sopra gli occhiali, e come due puntine da disegno mi fissavano saldamente al mio posto nel mondo (Banana Yoshimoto).

La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina (Victor Hugo).

“Tu la persona più bella, tu la cosa più importante, tu il mio più grande amore. Auguri mamma.”

“Nessun affetto nella vita eguaglia quello della mamma” (Elsa Morante)

“Sei saggia e piena d’amore, spero con tutto il cuore di darti tante soddisfazioni e poche delusioni! Auguri mamma.”

“Mi conosci troppo bene, non posso nasconderti nulla e quindi sai anche quanto bene ti voglio. Auguri mamma!”

“Mamma, nel mio cuore occupi un posto speciale… proprio a fianco alla PlayStation.”

“Sono contento che tu sia la mia mamma, un’estranea non mi avrebbe sopportato così a lungo.”

“Mamma, sei proprio come il vino: più invecchi e più migliori.”

“Mamma sei come fiore talmente bello che non sfiorisce mai.”

“Dio non può essere ovunque: è per questo che ha creato le madri.” (L. Kompert)

Immagini, video, gif festa della mamma

mmagini GIF animate divertenti e simpatiche possono essere inviate gratis tramite WhatsApp o altre piattaforme social network come Facebook, Twitter, Instagram. Oltre ad i tradizionali messaggi pieni d’affetto , negli anni, con l’arrivo degli smartphone e tablet, festeggiare la Festa della Mamma è diventato ancora più semplice. Lo si può fare usando ipossono essere inviate gratis tramiteo altre piattaforme social network come Facebook, Twitter, Instagram.

Scarica qui le immagini per la festa della mamma