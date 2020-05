Festa della mamma, quando viene quest’anno: 5 idee regalo

La festa della mamma si avvicina e, mai come quest’anno, rappresenta un’occasione unica per celebrare tutte le mamme. Può bastare un pensiero o un mazzo di fiori per farla felice, ma, complice l’inizio della, il miglior regalo da farle potrebbe essere passare del tempo insieme. In un momento difficile come questo in cui tantissimi sono rimasti separati per mesi dalla propria famiglia, domenica 10 maggio – ossia il giorno in cui si festeggia la festa della mamma – può essere l’occasione perfetta per andare a trovare i propri genitori, pur rispettando il distanziamento sociale.

Se poi non vuoi presentarti a mani vuote, puoi approfittare delle offerte in tempo di quarantena e capire cosa potrebbe desiderare tua mamma. Ad un esempio un piccolo elettrodomestico per darle una mano in casa. Basta avere un occhio di riguardo per il design e puntare sulla semplicità d’uso e il gioco è fatto. Per questo abbiamo deciso di selezionare i 5 regali perfetti per la festa della mamma, provando a trovare una soluzione che accontenti tutti.

Diffusore per ambienti

Un diffusore per ambienti è un regalo elegante, utile e di design. Ne esistono tantissime varianti per forma e grandezza e ognuno di essi permettono di dare un tocco di classe a qualunque spazio. I diffusori elettrici permettono di diffondere gli aromi di oli essenziali nella stanza, trasmettendo un senso di serenità e conferiscono decoro e charme, a prezzi assolutamente abbordabili.

Album dei ricordi

Se è vero che è il pensiero quello che conta, allora nessun regalo batte l’album dei ricordi. E sì perché, oltre ad essere un dono ricco di sentimento e di dolcezza, l’album dei ricordi richiede tempo per riempirlo e per selezionare con cura le foto più belle, dalla vostra infanzia ad oggi. Anche qui, minima spesa, grande risultato!

Una giornata alla spa

La mamma è sempre la mamma. Ed è lei a provvedere a tutta la famiglia, con la conseguenza che, molto spesso, lei non trovi mai del tempo utile da dedicare al relax. E allora perché non regalarle una bella e rilassante giornata alla spa? Scegliete voi se lasciare che ci vada con papà o se avete voglia di dedicarle il vostro tempo accompagnandola voi stessi: nel secondo caso, il regalo sarà doppio!

Una cena di famiglia

Specie se non vivete più nella vostra casa natale, è raro riuscire a trascorrere del tempo alla propria famiglia, e quasi sempre è ciò che più desidera una mamma. Per la sua festa, vista anche la situazione in cui viviamo, regalatele una cena fatta in casa preparata da voi! Fatele una sorpresa, lasciate che scopra la tavola imbandita e un menù da leccarsi i baffi. Le avrete donato tempo, presenza, unione e riposo. E ovviamente, siate voi a lavare i piatti a fine pasto!

Un gioiello

Nessuno meglio di voi può conoscere i gusti di vostra madre. Cosa le piace indossare di più tra un paio di orecchini, una collana o un bracciale? Sicuramente, un gioiello è un dono che non passa mai di moda. Scegliete con cura il simbolo giusto, raccontatele quanto è preziosa per voi.