Quando è la festa della mamma 2020? La Festa della Mamma 2020 è una delle feste laiche più famose e in Italia si festeggia la seconda domenica di maggio. Vediamo quest’anno, in questo particolare momento per gli italiani e non solo, dovuto alla pandemia da Coronavirus, quando si festeggia la festa della mamma.

Quando è la festa della Mamma 2020?

La Festa della Mamma 2020 è una giornata speciale, da trascorrere in compagnia della propria mamma per celebrarla, circondarla di attenzioni e ringraziarla per quanto fa per noi ogni giorno. Ci sono moltissimi modi per rendere unica questa giornata: si possono scrivere dei pensieri dolci da dedicarle, realizzare con le nostre mani dei regali fai da te originali o dei lavoretti che conserverà per sempre, oppure le si può proporre un’attività da fare insieme.

Quando è la Festa della Mamma 2020? La data è sempre la seconda domenica di maggio, quindi nel 2020 la Festa della Mamma si celebra domenica 10 maggio. Questa data però è valida unicamente per l’Italia; ogni paese segue una diversa tradizione.

Occorre pensare alla Festa della Mamma con un po’ di anticipo, così da avere il tempo di organizzare il tempo e non sprecare nemmeno un minuto insieme. Sebbene sia una ricorrenza che tendono a festeggiare soprattutto i bambini piccoli, non è detto che da donne adulte non si possa continuare questa bella tradizione che rende felici tutti: mamme e figlie!

La Festa della Mamma è tra le cosiddette “feste mobili”, cioè che cambiano il giorno in cui si celebrano di anno in anno. Accade lo stesso con la Pasqua e con altre ricorrenze e la Festa della Mamma in questo senso non fa eccezione. Il punto fermo per quanto riguarda la data è uno solo: la Festa della Mamma cade sempre di domenica, ogni anno e senza alcuna eccezione. Ed è sempre la seconda domenica di maggio.

Le date del 2020 e dei prossimi anni