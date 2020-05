Pomigliano, incidente frontale tra due auto: Maria muore in ospedale

Incidente mortale questa mattina a Pomigliano d’Arco, in via Emilia. Una donna, Maria Giglio, di 74 anni, è morta poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. A darne notizia, in anteprima, è il portale de “Il Mattino”.

Pomigliano d’Arco: incidente in via Emilia: morta Maria Giglio

Secondo quanto ricostruito, la donna alla guida avrebbe accusato un malore. Avrebbe dunque perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa contro un’altra vettura che sopraggiungeva in direzione opposta in via Emilia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. Maria è stata estratta dall’abitacolo della vettura incidentata e trasportata all’Ospedale del Mare di Napoli, dov’è deceduta poco dopo. Inutili infatti i tentativi di rianimazione del personale medico.

Ferito anche il conducente dell’altro veicolo, ma non in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno fatto i rilievi del caso e sottoposto a sequestro entrambe le macchine coinvolte nel sinistro. I caschi bianchi dovranno accertare eventuali responsabilità. L’ipotesi più probabile, però, è che a provocare l’incidente sia stato un malore alla guida. La vittima, Maria Giglio, risidieva a Pomigliano d’Arco ma era originaria di Casalnuovo di Napoli.

Foto: archivio