Marche, incubo terremoto. Trema di nuovo la terra, scossa di 3.3 nel fermano

Marche. Prima un forte boato, poi la scossa di terremoto. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle ore 12.31 ad Amandola, in provincia di Fermo, a 4 chilometri di profondità. Il terremoto è stato distintamente avvertito in tutta la provincia maceratese. L’epicentro si trova infatti a 6 chilometri di distanza da Sarnano. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto Marche

Il sisma di oggi è stato distintamente avvertito dalla popolazione a Montefortino, Sarnano, Bolognola, Comunanza, Montemonaco, Gualdo, Smerillo, Fiastra, Ussita, tutte località seriamente danneggiate dalla sequenza sismica di quasi quattro anni fa.

Il precedente