Prima un forte boato poi l’incendio, inferno all’Enel di Pozzuoli. Black out in città

Pozzuoli. Un vasto incendio è divampato all’interno della centrale elettrica di via Fascione a Pozzuoli intorno alle ore 1 di questa notte. Un esplosione impressionante, poi le fiamme altissime. Si è, inoltre, alzata una colonna di fumo che sta sovrastando la città e alcune persone sono scese in strada per la vastità del rogo.

Pozzuoli, in fiamme centrale Enel

Secondo quanto emerge dalle numerose testimonianze apparse sui social network starebbe bruciando la centrale elettrica che si trova nei pressi della ex Olivetti, fatto che sta creando non pochi disagi per i cittadini. I testimoni parlano di “fiamme altissime” e di uno scoppio. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia, la polizia locale e i vigili del fuoco che sono tutt’ora impegnati per domare il grande incendio. Il forte vento di questa notte, infatti, rende le operazioni di spegnimento ancora più complicate. Non è la prima volta che accade, infatti un episodio simile avvenne già nell’aprile del 2019. Al momento non si conosce la natura del rogo.