Napoli, da domani primo assaggio d’estate: “fase 2” con temperature fino a 30 gradi

Ondata di caldo estivo in arrivo su gran parte del Mezzogiorno, in particolare a Napoli e in Campania. Un anticiclone proveniente dall’Africa, infatti, porterà un notevole rialzo delle temperature. Il termometro nei prossimi giorni avrà punte di 30 gradi.

Caldo estivo a Napoli e in Campania, fase 2 con un assaggio d’estate

Le coste tirreniche e occidentali saranno interessate da un primo assaggio d’estate. In particolare, a partire da domani, giovedì 7 maggio, si diraderanno le ultime nuvole e farà capolino il sole. Le temperature, già al di sopra della media stagionale, subiranno un altro rialzo ed entro il fine settimana arriveranno a quota 30 gradi di massima con minime di 13 e 16 gradi. Il beltempo resisterà probabilmente fino a metà mese, quando dovrebbe tornare un ultimo scampolo di fresco primavarile.

In alcune regioni d’Europa quest’anticiclone africano avrà effetti devastanti. In Andalusia, ad esempio, nella Spagna meridionale, si prevedono addirittura punte di 38 gradi, mentre in Sicilia si teme di raggiungere quota 35. Un fine settimana, insomma, praticamente estivo ed in netto anticipo rispetto al solstizio d’estate, che quest’anno cadrà il 20 giugno. Solo la prossima settimana potrebbe esserci un graduale arrivo del maltempo. Il clima estivo spingerà più persone fuori casa, nonostante le raccomandazioni degli esperti e dell’Esecutivo. La voglia di passeggiare all’aria aperta diventerà irresistibile.