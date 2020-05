Giugliano, piazza Gramsci blindata contro gli assembramenti: comitive “in fuga”

Piazza Gramsci blindata a Giugliano. Due pattuglie dei carabinieri della locale Compagnia guidata dal capitano Andrea Coratza presidiano in queste ore uno dei luoghi di ritrovo più discussi degli ultimi tempi. Alla vista dei militari dell’Arma orde di ragazzini si sono disperse tra via Vittorio Veneto e via Roma. Gli uomini della Benemerita sono intervenuti per ridurre gli assembramenti, sempre più numerosi, registrati negli ultimi giorni.

Giugliano, carabinieri blindano piazza Gramsci contro gli assembramenti

Sin dall’inizio della fase 2, decine di giovani e giovanissimi avevano invaso il centro di Giugliano, e in particolare la piazza dello Chalet, per ritrovarsi dopo due mesi di lockdown. Quasi nessuno però rispettava il distanziamento sociale e alcuni di loro non indossavano neanche la mascherina protettiva.

Uno scenario che ha creato non poche preoccupazioni tra i residenti, allarmati dalla possibilità di una nuova diffusione del coronavirsu. Nel giro di poche ore è partito già dal 4 maggio un tam tam di segnalazioni sui social e su WhatsApp con tanto di foto e video che documentavano gli assembramenti selvaggi. Per arginare il fenomeno, oggi i carabinieri hanno deciso di intervenire costrigendo i piccoli trasgressori a rimandare i loro incontri.