Santa Maria del Soccorso, nella giornata della festa celebrazione in diretta su TeleClubItalia

Napoli. Il luogo è molto conosciuto dai devoti per essere una delle tappe fisse sul cammino per Pompei. Parliamo della Parrocchia Santa Maria del Soccorso, chiesa storia al confine tra Napoli e Portici, a pochi metri dal museo di Pietrarsa.

La fase due ancora non consente le celebrazioni, così la santa messa nel giorno della festa in onore di Santa Maria del Soccorso sarà trasmessa in diretta su TeleClubItalia.

“Ci sembrava giusto, in questo periodo particolare, celebrare la Madre Nostra, con una Santa Messa che arrivi nelle case dei devoti. Un momento di preghiera in attesa di tornare nella nostra chiesa per pregare insieme”. Ha dichiarato Don Carmine Autorino, parroco della comunità che officerà la celebrazione.

L’appuntamento è per mercoledì 13 maggio alle ore 19,00, sul canale 98 del digitale terrestre e sui canali social di TeleClubItalia.

Francesco Mennillo