Oroscopo domani Paolo Fox 7 maggio 2020: i pronostici segno per segno

Sei in grado di affrontare i problemi, ha la forza fisica e mentale per farlo. Grazie a Venere e Mercurio, dal 12 sarai il perno energetico intorno al quale ruotano i tuoi cari. Ma ricorda, che se non lo chiedi, la risposta è quasi sempre no. Ci sono quei rari momenti in cui la stessa provvidenza sembra leggere il desiderio della tua mente, il desiderio del tuo cuore. Viene concesso prima di essere verbalizzato. Un incontro che sembrava non convincervi può trasformarsi in una relazione positiva grazie all’aiuto di Marte, che vi rende incisivi e sexy. Se avete un compagno non serve molto parlare in questi giorni, meglio abbandonarsi fra le sue braccia. Sono possibili delle incomprensioni dovute a un pizzico di insensibilità da parte vostra, ma nulla di grave. Saturno vi aiuta a concretizzare i desideri.

Paolo Fox Oroscopo Toro

La grinta è la qualità più associata al successo nell’atmosfera attuale. Ci vuole un bel po’ di roba per perseverare quando le cose si fanno strane.Giove ti sostiene. Se sei dell’ultima decade le difficoltà non ti spaventano, farai fronte alle situazioni ostiche, forte dei tuoi valori. Più complessa la situazione se sei della seconda e soprattutto della prima decade. Sogni l’amore, la serenità, la calma, invece dovrai impegnarti per fronteggiare cambiamenti professionali. Se siete single, con Marte rischiate di essere troppo aggressivi con un corteggiatore: va bene provocarlo, ma non esagerate. Se siete in coppia il nervosismo aleggia, ritrovate la tranquillità e non siate polemici. Avete tutto il tempo per realizzare i vostri progetti. Siate più ottimisti e fiduciosi.

Paolo Fox Oroscopo Gemelli



Il motto di questo periodo “Andrà tutto bene” è proprio dalla vostra parte. Venere nel segno tutto maggio, con Mercurio dal 12 e il Sole dal 22, sono una grande spinta per pensare che tutto andrà bene. La voglia di godere la vita, mettere a frutto le tue capacità, vivere l’amore è molto forte e puoi soffrire delle limitazioni nei movimenti. Ma la fantasia, la creatività e l’ironia ti verranno in aiuto. Il potere può essere acquisito in più di un modo ora. Ad esempio, è possibile ottenere leva, perdere dipendenze o più probabilmente una combinazione di entrambi. Molto dipende dall’opposizione. Di quanto potresti aver bisogno?

Con Venere in splendido aspetto se siete single è in arrivo una storia d’amore fortunata e se avete già un compagno ritrovate l’intesa a letto con un pizzico di passione. Con gli amici non vi capite molto in questo periodo, meglio non farsi sentire per qualche giorno. Non fissatevi sulle vostre posizioni e siate più comprensivi. Mercurio è comunque in splendido aspetto, è in arrivo una occasione fortunata.

Paolo Fox Oroscopo Cancro

La vita che ami ti arriva mentre la progetti. Non devi fare tutto insieme, poiché ci saranno molte volte in cui la vita ti incontra nel mezzo, anche se l’iniziazione cadrà su di te. Occuparti degli altri, far felice chi ti sta vicino o chi ha bisogno sarà un elemento di grande carica spirituale che ti farà sentire forte e ricca nel senso migliore del termine. Dal 14 Marte diventa positivo, ti sentirai in grado di spostare le montagne, non ti peserà assolvere gli impegni di famiglia e lavoro. Mercurio, se siete single, promette incontri basati soprattutto su una buona affinità mentale. Se avete un compagno la comunicazione migliora: è il momento di dirvi qualcosa che non vi siete mai detti.Ottimo periodo in famiglia, organizzate una video chiamata, per riunirvi almeno virtualmente. Novità interessanti e splendido rapporto con i colleghi. Molte sorprese in arrivo!