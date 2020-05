Oroscopo Paolo Fox lunedì 5 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa inizio settimana di maggio per gli ultimi segni dello zodiaco. Come inizierà questa nuova settimana per i segni zodiacali?

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 5 maggio 2020 Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, vi suggerisce di evitare scontri diretti, siate cauti, soprattutto nei confronti di Vergine e Gemelli, non sarà la vostra giornata. Meglio nel fine settimana, rimandate fino ad allora i litigi. Nel campo professionale la situazione migliora, potreste chiudere ottimi affari. Nelle amicizie invece volete mettere in atto una scrematura per capire chi vi vuole davvero bene.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 5 maggio 2020 Capricorno

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox la giornata di oggi sarà positiva grazie all’influsso della Luna. Nel campo professionale potrebbero esserci dei rallentamenti, questo potrebbe causare qualche malumore, non accusate troppo la tristezza, piuttosto puntate al traguardo con ottimismo. Giove nel segno rispolvera vecchie passioni.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 5 maggio 2020 Acquario

Cari Acquario, secondo Paolo Fox nella giornata di oggi avvertirete la voglia di amare, soprattutto nel pomeriggio quando vi assalirà un po’ di malinconia, non lasciatevi buttare giù, piuttosto capite bene cosa volete dalla vita. Sarà una giornata complicata dal punto di vista professionale. Servirà pazienza.

Oroscopo Paolo Fox lunedì 5 maggio 2020 Pesci

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle per voi ci saranno meno problemi nella giornata di oggi, 5 maggio 2020. Avvertite maggiore serenità nell’aria, grazie anche alla Luna che non è più opposta e vi accompagna anche nel campo professionale, trovando spunti interessanti e nuove collaborazioni lungo la strada, approfittatene. Iniziate a recuperare anche qualche amicizia.