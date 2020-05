Diretta Protezione Civile 4 maggio, la conferenza stampa. Video

Diretta Protezione Civile 4 maggio. Come ogni lunedì, alle ore 18, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, sarà in diretta video, per annunciare il bollettino della Protezione Civile giornaliero.

Come aveva annunciato nei giorni scorsi, il capo della Protezione Civile, le diretta video si terranno solo il lunedì e il giovedì. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana.

Diretta Protezione Civile 4 maggio: bollettino protezione civile di ieri 3 maggio

Dei 1389 tamponi positivi rilevati ieri, la maggior parte sono in Lombardia, con 526 nuovi positivi (il 37,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 251 casi in Piemonte (in netto calo rispetto a ieri), 166 in Emilia Romagna, di 94 in Veneto, di 38 in Toscana, di 47 in Liguria e di 53 nel Lazio.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 174 persone (ieri le vittime erano state 474), arrivando a un totale di decessi 28.884. I guariti raggiungono quota 81.654, per un aumento in 24 ore di 1.740 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.665 persone).

I dati riportano un calo delle persone ricoverate e di quelle in isolamento domiciliare. In terapia intensiva si trovano oggi 1501 persone, 38 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17242 persone, 115 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81436 persone (-372 rispetto a ieri).

Protezione civile diretta in tv

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Diretta streaming

Qui la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile alle ore 18 su Facebook.