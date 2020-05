Napoli, cumana presa d’assalto: viaggiatori senza mascherine e biglietto. VIDEO

Napoli. Lo scenario che più si temeva alla fine è diventato realtà. Centinaia di persone hanno preso d’assalto la cumana, molti senza mascherina e perfino senza biglietto.

Cumana presa d’assalto

Come riporta Fanpage.it, circa 80 persone sono state fermate alla Stazione di Licola perché non indossavano i dispositivi di protezione obbligatori e non avevano con sé il biglietto.

Una volta arrivati alla Stazione di Montesanto qualcuno è sceso correndo per eludere i controlli. Fortunatamente il sistema di sorveglianza messo in piedi dall’Eav sulle altre linee come la Vesuviana, la metro Piscinola-Aversa e sui bus, ha retto, evitando così eventuali assembramenti.

“A bordo dei treni EAV – dichiara Adolfo Vallini (Usb) – zero controlli e zero distanziamento sociale: sono centinaia i passeggeri che stamattina sono stati costretti a viaggiare ammassati a bordo del treno della Cumana partito da Licola verso le 7,00 e giunto nella stazione di Montesanto alle 7,50. Problemi anche su Corso Secondigliano: bus pieni e fermate saltate. Zero controlli sull’R5″.

La situazione in Campania

Treni e bus semi vuoti. Si registrano pochi passeggeri sulle linee vesuviane, dove tutti avevano la mascherina. Sulle linee flegree poca gente in partenza da Montesanto, ma molte persone in arrivo. Treni pieni sulla Circumflegrea, tutti con la mascherina. Sulla Metropolitana linea arcobaleno Piscinola-Aversa, tutti indossavano la mascherina. Sui bus, affollati solo alcuni mezzi, nessuno ha superato i 20 passeggeri.

(video: Usb Campania)

Video