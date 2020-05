In trenta salgono sul bus, l’autista li invita a scendere ma loro si rifiutano

Milano. Sono saliti in trenta sul bus. Quando il conducente gli ha intimato di scendere perché erano in troppi e non era possibile mantenere la distanza di un metro, i passeggeri si sono rifiutati.

Milano, in trenta salgono sul bus

L’episodio è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 5, sulla linea sostitutiva notturna della metro M1, all’altezza di viale Monza. A riferirlo l’autista Atm che lo ha vissuto.

I viaggiatori, saliti tutti insieme, per la maggior parte con le mascherine, sono stati avvertiti da un annuncio vocale che il mezzo era pieno e che pertanto dovevano scendere, altrimenti era impossibile rispettare le misure anti Covid. Nessuno però si è mosso: tutti sono rimasti a bordo del mezzo pubblico. Il conducente ha segnalato l’accaduto ad Atm, che al momento sta facendo delle verifiche.

(fonte immagine: Corriere della Sera)