Diretta Protezione Civile 1 maggio, il bollettino ufficiale di oggi

Diretta Protezione Civile 1 maggio. Come aveva già annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, oggi non ci sarà la diretta video, ma non mancherà il bollettino della Protezione Civile.

Oggi, 1 maggio, non è in programma la conferenza stampa di Angelo Borrelli. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana. Le diretta video si terranno solo il lunedì e il giovedì.

Diretta Protezione Civile 1 maggio, i dati del bollettino di ieri 30 aprile

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha reso noto il bollettino aggiornato a giovedì 30 aprile, dell’emergenza Coronavirus in Italia. Lo ha fatto nel corso del punto stampa delle 18 di ieri, non più giornaliero ma bisettimanale. Al momento nel nostro Paese ci sono 205.463 casi di Covid-19 (+1872 rispetto a ieri), di cui 75.945 guariti (+ 4.693) e 27.967 decessi (+ 285 ). Tra gli infetti, 81.708 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 18.149 sono ospedalizzati e 1.694 si trovano in terapia intensiva ( -101). I tamponi effettuati sono in totale 1.979.217 di cui 68.456 solo nelle ultime 24 ore.

