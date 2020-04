Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Aprile cede il passo a maggio: come inizierà questo mese per i segni zodiacali?

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Sagittario

Domani potrebbero essere diversi i dubbi e le incertezze che ti affliggono. Un po’ di indecisione potrebbe esserci nel campo sentimentale riguardo problemi iniziati il mese scorso. Nel lavoro devi cercare di chiarirti le idee, capire cosa vuoi realmente.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Capricorno

Giove procede il transito nel tuo segno, ma Venere è neutrale. Nonostante ci possano essere dei dubbi, in questo momento puoi continuare a fare progetti che riguardano la coppia. Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Acquario

Con la Luna in opposizione, l’amore potrebbe essere più complicato del solito. Difficili in generale le relazioni con gli altri, ci sono opinioni contrastanti. Nel lavoro le cose iniziano a migliorare, si può ripartire.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 maggio 2020 Pesci

In questi giorni sei particolarmente stanco. Nel lavoro non senti che i tuoi sforzi siano realmente ripagati. In amore le cose sono complicate, sei pieno di dubbi e incertezze che ti porterai dietro per il mese di Maggio. Se hai qualcosa da dire, fai attenzione alle parole.