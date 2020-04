Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto oggi 30 aprile: bollettino ufficiale regione Veneto Coronavirus

Diretta conferenza stampa Luca Zaia Veneto oggi 30 aprile. Anche oggi, 30 aprile, ci sarà una nuova diretta della conferenza stampa di Luca Zaia per la Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi 30 aprile intorno alle 12.30.

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha annunciato nella sede della Protezione Civile di Marghera una nuova modalità di accesso alle strutture ospedaliere diverso da quello che “conoscevamo prima, per mettere in sicurezza pazienti e cittadini”. E ha ricordato “che bisogna accedere all’ospedale solo in caso di vera necessità”.

Tutti coloro che entrano negli ospedali del Veneto, sia tramite il pronto soccorso sia per ricoveri o interventi chirurgici programmati, verranno sottoposti al tampone naso-faringeo. Nell’attesa dell’esito del test, prima di entrare in reparto i pazienti saranno sistemati in strutture separate dal resto delle aree del nosocomio. Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina, gli ingressi saranno diminuiti e controllati, levisite saranno singole e non di gruppo.

“A trovare un parente si va da soli – ha sottolineato Zaia – non con un gruppo di amici, il club di calcio o dello spiedo. Stessa cosa per gli accessi ai pronto soccorso, già drasticamente diminuiti per senso di responsabilità”. “L’ospedale è un luogo nel quale virus e batteri sono più presenti, è un luogo sacro, di cura – ha concluso il Presidente della Regione – quindi dobbiamo mettere in sicurezza la salute dei pazienti, che sono ancora più esposti al virus.

Diretta conferenza Zaia Veneto oggi 30 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

Bollettino regione Veneto Coronavirus 29 aprile

I casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto hanno raggiunto quota 17.868, 43 in più della rilevazione di ieri, mentre i casi attualmente positivi sono 8.253. Lo rende noto il bollettino di ieri sera della Regione Veneto. I pazienti in terapia intensiva sono 114. I decessi sono 10, dato che porta a 1.134 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.018 (24 in meno), i casi di negativizzati virologici 8.161. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 1.452. Il numero dei soggetti in isolamento domiciliare è e pari a 7.661. I dimessi sono 2.594.

Bollettino protezione civile 29 aprile

In Italia ci sono ad oggi, mercoledì 29 aprile, 203.591 casi di Coronavirus (2086+ rispetto a ieri), di cui 71.252 guariti (+ 2311) e 27.682 decessi (+323). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino aggiornato dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese, reso noto dalla Protezione civile.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 104.657 (il conto sale a 203.591 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.