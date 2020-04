Pasquale morto per sventare la rapina, i 4 malviventi restano in cella: il gip convalida l’arresto

Napoli. I quattro uomini della banda che hanno tentato il furto in banca e poi ucciso il poliziotto Pasquale Apicella, restano tutti in carcere. Nella tarda serata di oggi 29 aprile, arriva la conferma di convalida del gip. Dunque, Fabricio Hadzovic, 40 anni, Admir Hadzovic, 27 anni, che erano stati arrestati subito, e Igor Adzovic, 39 anni, e Renato Adzovic, 23 anni, bloccati poco dopo e sottoposti a fermo, restano in carcere a Poggioreale.

Le accuse

Tre dei quattro rom sono accusati di omicidio volontario, tentata rapina, tentato furto, lesioni dolose e ricettazione, il quarto è accusato di favoreggiamento. E’ stato l’unico a non salire in auto dopo il colpo fallito nella banca di via Minichini.

I quattro hanno ammesso il tentato furto alla Credit Agricole di via Abate Minichini, a Napoli, e quello di poco prima ai danni della Deutsche Bank di Casoria. Durante l’interrogatorio hanno riferito di essere partiti dal campo rom di Giugliano e di aver rubato due auto, una Fiat Punto e l’Audi A6 che ha poi ucciso il giovane poliziotto.

Fabricio Hadzovic ha anche ammesso di non essere riuscito a evitare l’impatto con la volante; avrebbe perso il controllo, sarebbe finito contro lo spartitraffico in cemento e quindi contro l’automobile della Polizia. Intanto lunedì prossimo sarà eseguito l’esame autoptico sul corpo di Pasquale Apicella, deceduto a seguito del terribile scontro.

