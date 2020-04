Marano. “Dove sta babbo?”, “non c’è più”. L’ultimo commovente saluto a Pasquale Apicella. Video

Il video è girato dai familiari di Pasquale Apicella e postato in rete. Si vedono cinque volanti della Polizia di Stato sfilare sotto casa dell’agente ucciso da una banda di ladri a Napoli, nel corso di un inseguimento.

Marano, il saluto della Polizia di Stato sotto casa di Pasquale Apicella

Le macchine delle forze dell’ordine si posizionano, a sirene spiegate, sotto il palazzo dove abitava Pasquale. Gli agenti scendono dalle volanti e fanno il saluto militare. In sottofondo si inseguono le voci dei parenti. A un certo punto si sente il figlioletto di Pasquale, il piccolo Thiago, chiedere alla zia: “Dove sta babbo?”. Lei risponde: “Non c’è, non c’è più. Guarda, sono venuti qui a salutarci”. Poi segue un pianto a dirotto.

Sono le strazianti immagini del filmato che sta circolando in queste ore in rete e che mostrano il commovente omaggio reso dalla Polizia di Stato al papà 37enne deceduto domenica scorsa nel quartiere San Carlo l’Arena. A rilanciare il video la pagina “Noi poliziotti per sempre”.