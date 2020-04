Arrestato per aver speronato e ucciso Pasquale Apicella, nel 2017 speronò e ferì i carabinieri di Giugliano

Napoli/Giugliano. Fabricio Hadzovic, uno dei 4 rom che era nell’auto che ha speronato e poi ucciso l’agenti di Polizia Pasquale Apicella, aveva già speronato, nel 4 luglio 2017, l’auto dei carabinieri di Giugliano, all’epoca sotto il comando dell’attuale maggiore Antonio De Lise. Nel tentativo di fuggire dopo un furto a Sant’Antimo, l’uomo aveva impattato volontariamente l’auto dei carabinieri per cercare di darsi alla fuga. Dopo una manovra azzardata Hadzovic, infatti, investì l’auto dei carabinieri in borghese dove rimasero feriti due dei militari dell’arma in campo per l’operazione di cattura. In quella circostanza i militari dell’arma riuscirono a bloccare l’uomo e ad arrestarlo. A distanza di 3 anni lo stesso uomo ha ucciso, investendo a tutta velocità l’agente di polizia Apicella.

La dinamica

Alla guida dell’A6 blu c’era proprio il 40enne Hadzovic. La volante guidata da Pasquale Apicella era praticamente ferma in strada per cercare di capire da quale vicolo potevano spuntare i ricercati. Pochi istanti si è consumata la tragedia. La banda sbuca a fari spenti, aumenta la velocità, punta l’auto della polizia e la sperona. L’impatto è talmente impetuoso che il motore dell’Audi A6 viene asportato dal cofano e schizza in strada.