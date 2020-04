Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la seconda metà di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Cambiamenti nell’aria per il Sagittario e l’Acquario. Il Capricorno è taciturno, mentre i Pesci sono nostalgici. Ecco, nello specifico, cosa preannuncia l’astrologo Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Sagittario

Si prospettano tre giorni molto interessanti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, infatti, da domani fino a venerdì avrai piena consapevolezza di poter fare cose nuove. Anche se maggio andrà a rallentatore, tu hai Saturno a favore che ti spinge a progettare in vista del futuro. I Sagittario che stanno pensando a un trasferimento, per esempio, avranno buone possibilità di realizzarlo entro la fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Capricorno

Domani, secondo il popolare astrologo Paolo Fox, sarai un po’ stranito e più silenziosodel solito: forse hai avuto un momento di disagio oppure qualcuno ti ha trattato male. Una caratteristica del tuo segno è proprio quella di ritirarsi in un angolo e diventare taciturno, quando si sente offeso. Nelle prossime ora qualcuno vicino a te potrebbe farti presente questo tuo modo di fare.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Acquario

Hai davanti a te un periodo molto stimolante: Saturno nel segno ti incoraggia a eliminare i rami secchi. Ti mette con le spalle al muro, fino a costringerti a guardare in faccia la realtà: ti piace ancora la tua vita? Il suggerimento di Paolo Fox per domani è di non farti ricattare dagli altri, soprattutto se le loro aspettative non collimano più con i tuoi desideri.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 29 aprile 2020 Pesci

Con la Luna a favore questo mercoledì si profila un giorno più tranquillo dei precedenti, anche se rischierai di scivolare nella malinconia. Tu sei un segno che tende a vivere troppo nel passato, a non chiudere dentro di te con le situazioni finite ma alle quali tu sei ancora mentalmente immischiato. L’oroscopo di Paolo Fox per domani indica il bisogno di agire sul lavoro, mentre in amore occorre pazientare ancora.