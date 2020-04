L’autocertificazione per i congiunti virale sul web: “Data di fidanzamento?”. Ma è un fake

Una nuova bufala è virale da oggi, 28 aprile, sul web. Sui social impazza la nuova (finta) autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio. Dopo il pasticcio iniziale sulla parola “congiunti” dell’ultimo Dpcm diffuso dal premier Giuseppe Conte, il governo ha chiarito che il termine include “parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili“. Ma cosa si intende per “rapporti stabili” si chiedono gli utenti social. Chi definisce se un rapporto è stabile. Dopo quanto tempo o dopo quali prove un affetto si può considerare tale? Così nel nuovo modulo di autocertificazione ironico viene chiesta la data del fidanzamento e la consegna o meno dell’anello di fidanzamento. E tra le opzioni da spuntare c’è anche quella di uscire di casa per “andarci a provare se mi lasciate andare”.

Nelle settimane del lockdown, infatti, le autodichiarazioni si sono succedute senza soluzione di continuità. Da lunedì 4 maggio scatterà la fase 2 e il premier Conte ha già annunciato che ci sarà un nuovo modulo che dovrà tener conto delle nuove disposizioni.