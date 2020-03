Nuovo modulo autocertificazione, il modello fake che spopola su Whatsapp

Nuovo modulo autocertificazione. In questi giorni dove la tensione è veramente molto alta, a causa della pandemia del Coronavirus scoppiata in Italia e in tutto il mondo, è molto facile diffondere in rete fake news e catene che creano panico e disordine tra i cittadini.

Nuovo modulo autocertificazione fake

In queste ore sta spopolando sul web, in particolare su Whatsapp, l’ennesima catena di S.Antonio che contiene il nuovo modulo di autocertificazione fake. Come riporta il sito Bufale.net, la bufala è una copia dell’autocertificazione necessaria per spostarsi durante il lockdown, distribuita a mezzo WhatsApp in JPG e PDF con tanto di loghi del governo riportati in calce.

Leggi anche >> Houseparty offre 1 milione di dollari a chi scopre l’autore della bufala

Il modulo non è cambiato

Basta controllare il sito reale del Ministero per notare che il modello non è cambiato.

Il tutto ricordandosi che non certo la prima volta che il logo del Governo Italiano compare su modelli, norme e circolari falsificati ad arte, e che su WhatsApp i viralizzatori di turno riuscirono a tirare fuori dal cilindro una copia fake della Gazzetta Ufficiale a supporto delle loro teorie.

Leggi anche >> Conad regala spesa online gratis, la fake news che corre su Whatsapp