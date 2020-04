Bollettino Protezione Civile lunedì 27 aprile, 1696 guariti e 333 morti

Bollettino Protezione Civile lunedì 27 aprile aprile. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, lunedì 27 aprile 2020.

Ecco il bollettino, regione per regione, dell’emergenza coronavirus aggiornato a lunedì 27 aprile. A pochi minuti dalla conferenza stampa di Angelo Borrelli, il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino nazionale aggiornando la tabella, in ogni singola regione d’Italia, con i nuovi contagi, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Sono 1.739 i nuovi casi rispetto ai 2.324 della giornata di ieri. Torna a salire il numero dei morti, oggi 333 rispetto ai 260 di ieri mentre cala leggermente il numero dei guariti: 1.696 (1.808 ieri). Dopo la crescita di 256 malati, quest’oggi torna a diminuire il totale degli attualmente positivi con un –290. In netto calo i tamponi con la giornata domenicale di mezzo: 32.003 rispetto ai 49.916 di 24 ore fa.

Bollettino Protezione Civile di ieri 26 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 197.675. Di questi, 106.103 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.808, per un totale di 64.928. Il totale delle vittime è di 26.644, 260 in più. È il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368 morti in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.009, 93 in meno rispetto a due giorni fa.

Il dato è in calo per il ventiduesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 21.372 sono poi ricoverati con sintomi – 161 in meno rispetto a ieri – e 82.722 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 49.916 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.757.659. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.210.639 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 24.113 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.