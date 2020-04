Coronavirus, bollettino Protezione Civile 26 aprile: crollo dei deceduti. Sono 260

Diffusi poco fa dalla Protezione Civile i dati del 26 aprile relativi all’epidemia da coronavirus in Italia. Calano drasticamente i morti: oggi solo 260 contro i 415 di ieri. Un dato importantissimo, il migliore dal mese di marzo, che permette di intravedere uno spiraglio di luce nell’emergenza.

Coronavirus, bollettino Protezione Civile 26 aprile

Il totale delle vittime sale dunque a 26.644. Cala anche il numero dei nuovi contagiati rispetto a ieri. Oggi sono 2324 contro i 2357 di ieri. Leggero aumento dei positivi “attuali”, che oggi sono 106.103 (ieri erano invece in totale 105.847).

Resta stabile il trend delle guarigini. Il bollettino infatti della Protezione Civile del 26 aprile ci racconta un aumento delle persone che guariscono dal coronavirus. Oggi sono 1808 per un totale di 64.928. Ieri erano 2622, leggermente migliore. Calano i ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere in generale oggi sono 21.372 (ieri erano 21.533), di cui 2.009 in terapia intensiva (ieri erano 2.102). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 82.722.