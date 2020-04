Diretta regione Lombardia 27 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 27 aprile su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 27 aprile: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 26 aprile

La Lombardia conta 56 nuove vittime in 24 ore. In totale i decessi da Covid ora sono 13.325 (due giorni fa erano 13.269). Rispetto a due giorni fa ci sono stati +920 positivi per un totale di 72.889 casi. Gli attualmente positivi sono ora +693per un totale di 35.166. I dati arrivano a fronte di 10.857 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 337.797. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 706 (-18 dai 724 di ieri), i ricoverati sono 8.481. I dimessi sono in tutto 24.398 (+171 dai 23.227 di due giorni fa).

Il totale dei positivi in regione è 72.889, con un aumento di 920 mentre ieri i nuovi casi erano stati 713. I decessi sono 13.325 con un aumento di 56, mentre ieri erano stati 163. Continuano a calare i posti letto occupati nei reparti degli ospedali: in terapia intensiva sono 706, con un calo di 18, mentre negli altri reparti ci sono 8481 con un calo di 8.

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 11.113 (+66)

Brescia 12.564 (+24)

Como 3.025 (+83)

Cremona 5.966 (+60)

Lecco 2.177 (+20)

Lodi 2.926 (+23)

Monza e Brianza 4.477 (+60)

Milano 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano città

Mantova 3.105 (+23)

Pavia 4.044 (+8)

Sondrio 1.132 (+42)

Varese 2.467 (+60)

Bollettino protezione civile 26 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 197.675. Di questi, 106.103 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.808, per un totale di 64.928. Il totale delle vittime è di 26.644, 260 in più. È il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368 morti in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.009, 93 in meno rispetto a due giorni fa.

Il dato è in calo per il ventiduesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 21.372 sono poi ricoverati con sintomi – 161 in meno rispetto a ieri – e 82.722 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 49.916 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.757.659. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.210.639 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 24.113 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.