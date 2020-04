Conte in diretta: “Ecco il piano per la Fase 2. Si parte dal 4 maggio”

Conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa sera alle 20.20. Il premier questa sera ha annunciato le nuove misure per il Coronavirus. In serata la firma del nuovo Dpcm.

Le parole del premier

“Inizia fase di convivenza con virus. La curva del contagio potrà risalire in alcune aree del paese. Questo rischio c’è ma dobbiamo affrontarlo con metodo e rigore. Fase 2 importante mantenere distanze di sicurezza. Mai avvicinarsi, rispettare distanze di sicurezza di almeno un metro. Anche con i parenti bisogna stare attenti. Gli scienziati ci dicono che almeno 1 contagiato su 4 e nelle relazioni familiari. Se ami l’Italia mantieni le distanze.”

Abbiamo predisposto un meccanismo per tenere sotto controllo la curva e consetirci di intervenire. Il piano parte dal 4 maggio. Abbiamo sollecitato commissario Arcuri che farà ordinanza per calmierare prezzi delle mascherine.

Le misure economiche

Da gennaio a marzo 109mila domande in più di reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza. Congedi straordinari 237mila richiesti. Liquidati quasi 3 milioni e mezzo per autonomi, co.co.co e lavoratori dello spettacolo. Ci sono ritardi nell’erogazione della cassa integrazione in deroga ma fondamentale lavoro delle regioni.