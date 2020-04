Coronavirus, fuga dal Nord a Napoli: positivo scappa da ospedale di Milano e viene fermato in stazione

Sono nato in provincia di Napoli nel 1986. Faccio il giornalista dal 2010. Attualmente lavoro presso l’emittente televisiva campana Teleclubitalia, canale 98. Ho collaborato con il quotidiano “Il Roma” e con Linkiesta.it. Ho pubblicato due romanzi: “Absolute” (Confine edizioni, 2015) e “Cancellare la città” (Transeuropa, 2018). Mi occupo anche di poesia: miei testi poetici sono apparsi sulla rivista “Poeti e Poesia”, sulla rivista “Italian Poetry Review” della Columbia University, su “Nuovi Argomenti”, su “Nazione Indiana” e sul trimestrale di Poesia “Atelier”. Nel 2010 è uscita per Lieto Colle la raccolta di liriche “Zugunruhe”, mentre nel 2015 “Terra di mezzo” per Raffaelli editore (finalista al premio Rimini 2015).