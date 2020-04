Coronavirus, da Milano alla stazione di Napoli: due sospetti positivi trasportati al Cotugno

Desta una certa preoccupazione la notizia di due giovani sospetti positivi al coronavirus giunti da Milano alla Stazione Centrale di Napoli. Un’ambulanza del 118 avrebbe tasportato in serata i due ragazzi all’ospedale Cotugno, presidio anti-covid, presumilmente con sintomi. A darne notizia è il TGR Campania nell’edizione serale del 25 aprile.

Da Milano a Napoli due giovani con sintomi da Covid: sono al Cotugno

I due ragazzi sarebbero arrivati ieri alla stazione di Piazza Garibaldi. Un’ambulanza del 118 li avrebbe poi condotti in ospedale. La notizia desta una certa preoccupazione: è da capire come i due giovani abbiano potuto eludere i controlli del lockdown e come siano arrivati a Napoli da Milano.

Le forze dell’ordine, sempre secondo quanto riportato ieri dal Tgr Campania, dovranno adesso accertare come è possibile che la coppia di giovani abbia viaggiato nonostante le misure di contenimento adottate e quali persone abbiano incontrato lungo il tragitto. Al Cotugno verranno sottoposti al tampone.