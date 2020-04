Corea, Kim Jong-Un morto: la foto dei media orientali che confermerebbe la notizia

Questa volta ci sarebbe la conferma della stampa estera: Kim Jong-Un è morto. La foto del suo cadavere appare anche su diversi network asiatici. L’immagine mostra il corpo senza vita del dittatore nordcoreano adagiato su un letto.

Kim Jong-Un morto: la foto del corpo senza vita sui media orientali

A rilanciare la notizia in queste ore è La Stampa. Il quotidiano torinese si è incaricato di verificare direttamente l’attendibilità di quanto riportato dall’emittenti asiatiche. Il corpo senza vita di un uomo, che sembra essere il giovane leader, è ritratto steso e coperto da un drappo rosso e il capo con gli occhi chiusi appoggiato a un cuscino.

Oltre alle suggestioni generate dalla foto del corpo senza vita di Kim Jong-Un, a rilanciare notizie sull’avvenuta morte del presidente nordcoreano è anche Shijian Xingzou, vice direttrice di HKSTV un canale satellitare asiatico di Hong Kong. Secondo quanto ricostruito dai media orientali, il leader nordcoreano, già affetto da problemi cardiaci e da diabete, non avrebbe superato una delicata operazione al cuore. Sarebbe morto o comunque in stato vegetativo. Le sue ultime immagini in pubblico risalgono ormai a più di due settimane fa.