Silenzio da giorni, telefono muto, nessuna risposta al citofono. È bastata la preoccupazione di un amico e una segnalazione alle forze dell’ordine di Mercato San Severino, nel salernitano, per far emergere la tragica verità: un uomo di 50 anni, insegnante, è stato trovato morto nel suo appartamento in pieno centro cittadino.

Tragedia a Mercato San Severino: docente trovato morto in casa

Come riporta Il Mattino, la scoperta è avvenuta sabato scorso, quando carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti forzando la porta dell’abitazione. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto privo di vita all’interno del bagno. Sul posto sono accorsi anche i sanitari della Solidarietà di Fisciano, che hanno solo potuto constatare il decesso, avvenuto verosimilmente almeno 24 ore prima.

Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, probabilmente un malore improvviso. Non si tratterebbe dunque di un caso sospetto, ma l’episodio ha inevitabilmente riportato alla mente della comunità il dramma vissuto solo poche settimane fa, nel giorno di Pasqua, quando a pochi metri di distanza era stato rinvenuto il corpo senza vita di Carmela Quaranta, la 42enne uccisa da mano ignota. Concluso l’esame esterno, la salma è stata liberata e i funerali si sono tenuti domenica.