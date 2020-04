Coronavirus a Napoli, il bollettino di oggi 25 aprile: 7 nuovi positivi e un deceduto

Napoli. Aumenta sensibilmente il numero dei casi positivi nel capoluogo partenopeo. Il Comune di Napoli ha diramato oggi, 25 aprile, il resoconto giornaliero sulla diffusione del virus.

Coronavirus a Napoli, il bollettino di oggi 25 aprile

Nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi positivi e un decesso. Fin dall’inizio dell’epidemia si contano 885 casi positivi al Covid-19 e 241 guariti.

L’Asl Napoli 1 al momento non ha dichiarato nuovi guariti, cioè quelli che risultano negativi in due test consecutivi. Il bilancio totale dei guariti, dunque, rimane a quota 241. Gli asintomatici sono 155 (+1 rispetto a ieri), i ricoverati in ospedale sono 149 (14 in meno rispetto a ieri) di cui in terapia intensiva 13 (+1 rispetto a ieri). Sono in isolamento a casa 439 persone (+20 rispetto a ieri). Il totale dei deceduti è 56, sino a ieri era fermo a 55.

I dati di ieri e di oggi