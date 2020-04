Giugliano, incendio in un negozio di Corso Campano: vigili del fuoco sul posto. Un incendio si è sviluppato questa mattina in un negozio di abbigliamento al Corso Campano a due passi dal Comune, di fronte via Biagio Riccio.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Il negozio era chiuso quando è stato visto del fumo fuoriuscire all’esterno. I vigili del fuoco hanno dovuto infatti aprire l’attività per poi provvedere allo spegnimento.

Sul posto vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano e la municipale.