Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i secondi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siamo entrati nel penultimo weekend di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Leone

Partirà sotto i poco amati auspici del “sottotono” la parte iniziale di questo weekend, con un sabato abbastanza complicato da portare a buon fine.

In amore, l’oroscopo invita a stare un po’ più attenti a non mostrarvi troppo distaccati o assenti (mentalmente) nell’ambito dei vostri rapporti affettivi: non parliamo solo di partner ma anche di famiglia e figli in generale. Il dissociarsi da responsabilità vantando impegni inderogabili primari (tipo lavoro per esempio), pur essendo un’ottima strategia per disimpegnarsi o per farsi desiderare di più, potrebbe sortire in questo periodo l’effetto contrario… Single, il vostro realismo, unito alla vostra innata forza di volontà (non dimenticate mai che appartenente al segno del “Leone”), senz’altro vi aiuterà a realizzare qualcuno tra i desideri più ambiti.

Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Vergine

In arrivo un giornata stupenda, certamente capace di restituire, almeno secondo quanto lasciato intendere dalle effemeridi competenti, ottime soddisfazioni in qualsiasi comparto. L’importante è crederci ma ancor più indispensabile sarà per voi Vergine credere nelle vostre possibilità: sappiate che nulla è impossibile, quasi niente è scontato e che tutto è probabile (fate che quanto appena detto sia la vostra “Bibbia”).

L’oroscopo di oggi sabato 25 aprile intanto, visto l’ottimo periodo consiglia in amore di essere pronti a gongolare. Certamente sentirete di essere veramente importanti per la vostra dolce metà, e questo vi riempirà di gioia: dedicatevi con fiducia ed entusiasmo alla persona amata, l’unica in grado di capire il vostro cuore o di dare consigli sinceri

Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Bilancia

Si cerca troppa sicurezza, ma si dovrebbe capire che in questo momento la serenità la può portare solo l’amore che arrivi dal partner, dalla famiglia o dagli amici. Va ricordato che quando termina un’amicizia per questo segno è un vero dramma, anche perché si è molto selezionatori. Attenzione dunque a non stare male per chi sbaglia e tradisce.

Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Scorpione

La parte centrale della settimana è stata complicata. Il weekend però finalmente apre la stagione migliore e porta sorrisi. Bisogna però aspettare agosto per decollare quando Venere sarà finalmente favorevole e aprirà la strada all’amore.

