Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i primi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siamo entrati nel penultimo weekend di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo del giorno 25 aprile 2020 accende i riflettori sulla giornata di inizio weekend. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le previsioni zodiacali di oggi, sabato, in amore e nel lavoro?

Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Ariete

Il segno è pronto a vivere un grande weekend d’amore con delle possibilità molto interessanti. Se c’è già al fianco una persona interessante questo potrebbe essere un fattore positivo in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Venere e Marte sono favorevoli e questo significa che ci sono occasioni da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Toro

In arrivo un sabato 25 aprile valutato con il simbolo del “sottotono”. La giornata di fine settimana, quindi, potrebbe risultare abbastanza piatta e priva di stimoli. In amore nuvole nere potrebbero stagliarsi all’orizzonte già dalla primissima mattinata, qualcuna anche abbastanza minacciosa.

Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Gemelli

Questo sabato di fine settimana, per molti nativi, partirà quasi certamente “col botto” (il “quasi” è d’obbligo!). Luna nel segno e Venere propizia. In amore, oltre alla Luna, Venere colorerà la vostra vita sentimentale con tanto romanticismo ed infinita tenerezza. Cercate di godere al meglio i momenti più belli della giornata, ovviamente in compagnia di chi amate. Questo primo giorno di weekend risulterà molto fortunato per la vostra vita a due, sappiatelo. Single, le predizioni relative all’oroscopo di sabato indicano che l’umore sarà in risalita. In questa giornata vi sentirete come rinati, avrete un dinamismo eccezionale e renderete sereni le persone a cui volete bene.

Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Cancro

Il segno si deve godere questo momento, che durerà anche nei prossimi giorni, dove Saturno non è più opposto. Attenzione però perché il pianeta farà dei scherzi tra non moltissimo tempo. Il 2020 sarà un anno di alti e bassi e questo lo si è già capito.

Single, finalmente, dopo un periodo non proprio buono, inizierete a risalire la china riprendendo in mano le redini della vostra vita sentimentale e di relazione. Date tempo al tempo, senza forzare le situazioni, molto presto troverete una splendida realtà tutta per voi… Nel lavoro, se fino a ieri non avete potuto (o saputo) dimostrare un eventuale vostro progetto, adesso finalmente avrete in mano le carte buone per farlo. Siate e pensate positivo!

Leggi anche >> Oroscopo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione