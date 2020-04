Quando parla Conte? Data e orario della diretta Facebook della conferenza stampa di Conte

Quando parla Conte? Si attende in questi giorni una nuova conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per annunciare nuove misure in questa fase di emergenza da Coronavirus. Il decreto Aprile 2020 è prossimo all’annuncio. Il Governo sta lavorando per progettare la Fase 2 che dovrebbe partire il prossimo 4 maggio.

Tra le prime indiscrezioni relative agli interventi di sostegno che dovrebbero essere previsti nel decreto Aprile l’indennità per i lavoratori autonomi e Partite Iva che dovrebbe passare da 600 a 800 euro, il Bonus Vacanze 2020 per sostenere il turismo in Italia, il reddito di emergenza, il bonus babysitter che dovrebbe essere rinnovato. E ancora sconti su bollette e affitti per le piccole medie imprese. Ciò che si aspetta anche di sapere è la decisione sulla libera circolazione dei cittadini. Se dal 4 maggio sarà possibile o meno uscire di casa oppure no.

Quando parla Conte?

Al momento non è stata ancora annunciata una conferenza stampa del Premier Conte. Stando a quanto fatto sapere nei giorni scorsi stesso dal premier entro questa settimana ci sarà un nuovo appuntamento con il premier che dovrebbe annunciare le nuove misure. Probabile che la conferenza da palazzo Chigi ci sia nel weekend ma al momento non si conoscono né giorno né orario.

Gli interventi del premier sono sempre in diretta Facebook sulla sua pagina a questo link. In genere l’annuncio arriva poco prima sempre sui social network. Oggi ci sarà il consiglio europeo dove il premier parteciperà alle 15. Riunione molto importante di cui è probabile ne darà poi conto nella prossima conferenza stampa.

La conferenza stampa del presidente sarà poi possibile vederla anche in tv. I canali di informazione all news e i telegiornali la trasmettono in diretta, spesso con “edizioni speciali”.